Игру БАТЭ против ПАОК можно смотреть онлайн на новом интернет-канале "Беларусь 5"

Прямую трансляцию этого футбольного поединка смотрите на телеканале "Беларусь 5". Начало в 21:50. Также, напомним, за белорусско-греческим противостоянием в режиме онлайн, но без комментаторов, можно следить на новом канале Белтелерадиокомпании "Беларусь 5. Интернет". А самые важные новости и главные события смотрите в онлайн-трансляциях в формате HD в нашем приложении и на сайте tvr.by.