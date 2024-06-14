Игры БРИКС - 2024. Рассказываем о результатах второго соревновательного дня

Переносимся в российскую Казань, где проходят Игры БРИКС. Участвуют около 90 стран. За 11 дней спортсмены оспорят 387 комплектов наград. В совокупности в Казань прибудут более 4,5 тыс. человек. Среди атлетов чемпионы и призеры олимпиад, планетарных и европейских форумов. Практически во всех видах самый высокий уровень конкуренции. Наша медальная копилка во второй день весомо пополнилась наградами. Подробности в сюжете Кристины Камыш.

Концентрация внимания режиссерской бригады в ПТС перед стартом турнира по синхронному плаванию в рамках Игр БРИКС максимальная. Картинку соревнований из Казани получают в более чем 20 странах. Цель - показать состязания масштабно и красиво, не упустив ни один яркий момент.

Проект БРИКС для нас является глобальным. По 24 видам спорта на 13 обновленных стадионах и аренах города Казани будет задействовано более 13 телевизионных комплектов, в том числе передвижные телевизионные станции, более 120 камер. Задействовано более 300 сотрудников из личного штата телеканала. Искандер Гильманов, продюсер спортивного телеканала

Вообще на Играх БРИКС аккредитовано 727 представителей СМИ. Это корреспонденты, обозреватели, операторы, фотографы, блогеры. Репортажи из столицы Татарстана смотрят в 12 странах - от Венесуэлы и Китая до Ганы и Пакистана.

Организация в Казани как всегда на уровне. Я здесь бывал много раз, всегда все было хорошо, потому что, начиная с универсиады, тут все шестеренки запустились как надо. Владимир Иванов, обозреватель портала Sports.ru

Игры БРИКС призваны исключить влияние политики на спортивную составляющую, включая дискриминацию сборных и недопуск атлетов на планетарную арену под надуманными предлогами. И эти идеи равенства принимают. Ведь если ранее данный международный форум можно было назвать относительно небольшим событием в мире спорта, то сегодня в мультитурнире заявлено около 90 стран.

Сегодня в самбо участвует много стран. Я думаю, что спорт должен объединять. А в политические игры лучше не играть. Ты должен доказать на ковре, на что ты способен. Мурат Хасанов, депутат Госдумы России, 11-кратный чемпион мира по самбо

К слову, размах форума в Казани беспокоит Международный олимпийский комитет в Швейцарии. Нервозность спортивной структуры в связи с проведением Игр БРИКС вполне понятна, ведь олимпийское движение переживает не лучшие времена.

Ни в коем случае неправильно пытаться считать, что это альтернатива существующей структуре международных соревнований. Это отдельные соревнования. В мире существует большое количество объединений, в рамках которых правильно проводить эти соревнования. Василий Титов, глава Федерации спортивной гимнастики России

Во второй день Игр БРИКС спортсмены оспорили 40 пьедесталов почета. Копилка сборной Беларуси успела значительно пополниться наградами. И отрадно, что среди них есть медали с золотым отливом. Первыми стали представители академической гребли Елена Фурман и Никита Корнеев. Не было равных самбисткам Даниэле Ждан и Карине Шут. Синхронистка Василина Хондошко превзошла всех, в том числе россиянок.

Не все прошло гладко, потому что есть одна базовая оценка, но это как раз повод развиваться еще сильнее. Поэтому классный результат, работаем дальше. Василина Хондошко, победительница Игр БРИКС - 2024 по синхронному плаванию

Гроссмейстерскую оценку почти в 15 баллов выдал Егор Шарамков в вольных упражнениях и заставил звучать белорусский гимн в Центре гимнастики. Золотую россыпь наград поддержала штангистка Дарья Наумова.