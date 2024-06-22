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Игры БРИКС - 2024: у белорусов золото в гребле на байдарках и каноэ и в художественной гимнастике

В заключительный день Игр стран БРИКС белорусские спортсмены уже пополнили медальную копилку! Завоевали золотые награды в командных дисциплинах, с чем мы поздравляем всех поклонников спорта.

С места событий Андрей Козлов (прямое включение).

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