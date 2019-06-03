"Игры.by" теперь в эфире ежедневно!

До начала ІІ Европейских игр осталось чуть больше двух недель. И теперь "Игры.by"в эфире ежедневно! Мы готовы подвести зрителя к спортивным стартам на пике формы! В вечерних "Дневниках"ни слова лишнего, только тренировки национальных сборных, живые эмоции спортсменов, тренеров и самые горячие моменты подготовки к состязаниям. По будням за несколько минут до начала "Панорамы" мы не играем, а живем главным спортивным событием года вместе с корреспондентами АТН.



