"Игры по-пекински" о том, почему миллионы людей любят хоккей

Хоккей остается самой яркой командной игрой. Время проекта "Игры по-пекински". На какой площадке сыграют сборные в столице Олимпиады, за кого будут болеть наши поклонники этого вида спорта в Китае? И почему миллионы людей любят хоккей? Подробности в видео.