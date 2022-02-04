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"Игры по-пекински" о том, почему миллионы людей любят хоккей

Хоккей остается самой яркой командной игрой. Время проекта "Игры по-пекински". На какой площадке сыграют сборные в столице Олимпиады, за кого будут болеть наши поклонники этого вида спорта в Китае? И почему миллионы людей любят хоккей? Подробности в видео.

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