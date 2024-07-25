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Игры разочарования, или как там в Париже дела обстоят?

Игры разочарования, или как там в Париже дела обстоят? Громкий скандал произошел во время матча олимпийских сборных Аргентины и Марокко. Первые проигрывали 1:2. На 16-й добавленной минуте Аргентина сравняла цифры. ВАР указал на офсайд, судья отправился смотреть спорный момент. И вдруг на поле выбежали фанаты, в латиноамериканцев начали лететь петарды. Через два часа встречу возобновили, гол отменили и марокканцы праздновали победу.

Федерация Аргентины уже подала жалобу в ФИФА из-за беспорядков. Вдобавок ко всему во время тренировки ограбили полузащитника аргентинцев - украли часы и кольца.

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