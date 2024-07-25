Игры разочарования, или как там в Париже дела обстоят? Громкий скандал произошел во время матча олимпийских сборных Аргентины и Марокко. Первые проигрывали 1:2. На 16-й добавленной минуте Аргентина сравняла цифры. ВАР указал на офсайд, судья отправился смотреть спорный момент. И вдруг на поле выбежали фанаты, в латиноамериканцев начали лететь петарды. Через два часа встречу возобновили, гол отменили и марокканцы праздновали победу.