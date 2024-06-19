ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Игры стран БРИКС - 2024. Анонс седьмого соревновательного дня

В седьмой соревновательный день на Играх стран БРИКС вступают наши пловцы, в том числе звезды мировой величины. Борьба за награды обещает быть жаркой и подарит массу ярких эмоций. К тому же белорусы уже завоевали 106 медалей.

Какие сегодня нас ждут баталии - с места событий анонсирует Андрей Козлов (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все