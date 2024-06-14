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Игры стран БРИКС: 40 комплектов медалей оспорят спортсмены во второй соревновательный день
В Казани продолжаются Игры стран БРИКС. В программе второго соревновательного дня 10 видов спорта, в которых будут выступать и представители Беларуси. В семи из них атлеты поборются за пьедестал почета, а всего на кону 40 комплектов наград. Из столицы Татарстана передает корреспондент АТН Кристина Камыш (подробности в видео).
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