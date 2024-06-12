Игры стран БРИКС официально открыты в Казани. Около 5 тыс. атлетов из почти 90 стран будут бороться за 387 комплектов наград. Кристина Камыш в эти дни работает в Казани. Яркие кадры с церемонии открытия в ее репортаже.

Возможно, неискушенный спортивный болельщик никогда прежде не слышал про Игры стран БРИКС. Однако этот форум в Казани готовится отметить свой 5-летний юбилей. Естественно, раньше состязания оставались в тени Олимпиад и не имели такого размаха, как сейчас.



Например, первые соревнования проводил Китай, а программа тогда состояла только из трех видов: баскетбола, волейбола и ушу. Дважды старт проходил в ЮАР. Пробовался однажды и онлайн-формат турнира из-за пандемии COVID-19.



Но текущая ситуация в мире бросает новый вызов. Политика затронула спорт. Санкции довлеют над сборными Беларуси и России. Несправедливость понимает каждый. Потому развитие альтернативных соревнований предначертано, как бы там МОК этому процессу не сопротивлялся. Судите сами: в столице Татарстана представлено 27 видов спорта, из них 18 входят в олимпийскую программу. Масштаб впечатляет.



Международное олимпийское движение ревниво относится к организации этих Игр и так или иначе пытается вмешаться. Однако мы должны помнить, что эти соревнования организованы правительствами стран - членов БРИКС, мы приехали, чтобы представлять свое государство. Мы выступаем в 12 видах спорта. Всего в нашей делегации 67 человек. И да, мы возлагаем большие надежды на медальный зачет. Пабло Юстис, замминистра спорта Венесуэлы



У меня хорошие соперники на этих соревнованиях. Здесь будут бороться две лучшие спортсменки в моей весовой категории. Но я много работала для этого турнира. Йерхелис Салазар, участница Игр БРИКС-2024 по карате (Венесуэла)



Итого 387 комплектов наград разыграют в столице Татарстана за 11 дней. Участие в Играх БРИКС подтвердили около 90 стран. В Казань в совокупности прибудет более 4,5 тыс. человек, из них свыше 3 тыс. - это атлеты. И среди них есть чемпионы и призеры олимпиад, планетарных и европейских форумов.



Я принимаю участие в Играх, я рассчитываю на то, что во время визита в Россию смогу путешествовать и увидеть новые места. Аизия Юту, участница Игр БРИКС-2024 (Бразилия)



Я очень рад, что приехал в Россию на Игры БРИКС. Честно говоря, Россия была в моем списке стран для обязательного посещения. Я здесь впервые. Али Каборе, участник Игр БРИКС-2024 (Буркина-Фасо)



Шаттлы из аэропорта в деревню универсиады не прекращают курсировать ни на минуту. Организаторы принимают гостей со всем радушием. Артисты танцуют в национальных костюмах и играют на музыкальных инструментах. Встречают делегации с хлебом-солью и татарским блюдом чак-чак. Только сегодня прибыло около 400 человек. Например, команда Бразилии провела в дороге 22 часа.



Что касается сборной Беларуси, то уже в Казани наши представители тяжелой атлетики, спортивной гимнастики, синхронного плавания, самбо, настольного тенниса, академической гребли и фиджитал-баскетбола. Не обошлось на Играх в Казани без нового формата фиджитал-турниров. Это когда спортсмены состязаются в интерактивном и реальном пространствах.



Но главное событие на сегодня - это церемония открытия. Шоу состоялось в МВЦ "Казань Экспо". В связи с небольшой вместимостью трибун посетить его смогли только участники форума. Зрители совершили путешествие по метаморфической вселенной и вместе открыли новую звезду – звезду Игр БРИКС.



Как и положено столь масштабному форуму, не обошлось без традиционного парада флагов стран-участниц. Белорусское знамя было доверено нести серебряному призеру Олимпийских игр 2016 года, чемпионке мира по тяжелой атлетике Дарье Наумовой.