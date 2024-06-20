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Игры стран БРИКС подходят к кульминации - белорусы еще могут побороться за медали

Игры стран БРИКС подходят к своей кульминации, и за четыре дня до завершения форума сегодня состоится ряд состязаний, где белорусы вправе рассчитывать на медали. Это касается традиционных для нас гребли и борьбы, но не только их.

С места событий из Казани палитру дня нарисует Андрей Козлов (подробности в видео).

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