Игры стран БРИКС продолжаются - белорусские атлеты завоевали 2 серебряных медали и 1 бронзовую

Порадуем болельщиков. Спортивные Игры стран БРИКС миновали экватор, у белорусов в Казани много победных стартов. Подробности в репортаже Андрея Козлова.

Игры стран БРИКС - 2024: вторая соревновательная неделя, белорусы на виду

И на этой неделе все дороги вели в деревню, как называют микрорайон, в котором живут атлеты на любом топ-форуме. И у кого из местных не спроси, наплыв гостей в столицу Татарстана на вторую неделю Игр стран БРИКС прямо чувствовался всей открытой душой республики. А наших встречали как самых родных. Знаете ли, в чем-то мы с местными похожи.

Для нас любой международный старт важен. Борьбы на соревнованиях будет достаточно. Ваграм Оганисян, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе

Приехали наши красавицы из борьбы, уже завтра им на ковер и в финалы. В хорошем и спортивном понимании слова. Традиция в борьбе есть прямо классная. Верим, что таких поводов в Казани у наших будет немало.

"Беларусь - прекрасная страна с большими традициями в борьбе. И нам, бразильцам, есть чему научиться. У вас высочайший класс", - сказал представитель административно-тренерского штаба команды Бразилии по борьбе Виктор.

Участники с любых точек планеты действительно относились к нам с интересом. А в головном центре Игр бурлила жизнь национальностей, эмоций.

С сегодняшнего дня Дворец единоборств стал местом розыгрыша медалей. А в знаменитом Дворце водных видов спорта наши атлеты не ушли без подиумных приятных моментов в прыжках в воду. 18 июня - 2 серебра и бронза.

Эмоции особенно звенели под сводами и "Баскет-холла". В обычное время - домашний зал знаменитого казанского уникса. Сейчас - место розыгрыша медалей в таком необычном виде, как фиджитал-баскетбол.

В полуфинале белорусы сыграли напряженно, но вырвали победу у Бразилии в серии послематчевых бросков. В финале неприступной оказалась Россия. У нас почетное серебро.