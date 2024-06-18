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Игры стран БРИКС продолжаются - белорусские атлеты завоевали 2 серебряных медали и 1 бронзовую
Порадуем болельщиков. Спортивные Игры стран БРИКС миновали экватор, у белорусов в Казани много победных стартов. Подробности в репортаже Андрея Козлова.
Игры стран БРИКС - 2024: вторая соревновательная неделя, белорусы на виду
И на этой неделе все дороги вели в деревню, как называют микрорайон, в котором живут атлеты на любом топ-форуме. И у кого из местных не спроси, наплыв гостей в столицу Татарстана на вторую неделю Игр стран БРИКС прямо чувствовался всей открытой душой республики. А наших встречали как самых родных. Знаете ли, в чем-то мы с местными похожи.
Для нас любой международный старт важен. Борьбы на соревнованиях будет достаточно.
Приехали наши красавицы из борьбы, уже завтра им на ковер и в финалы. В хорошем и спортивном понимании слова. Традиция в борьбе есть прямо классная. Верим, что таких поводов в Казани у наших будет немало.
"Беларусь - прекрасная страна с большими традициями в борьбе. И нам, бразильцам, есть чему научиться. У вас высочайший класс", - сказал представитель административно-тренерского штаба команды Бразилии по борьбе Виктор.
Участники с любых точек планеты действительно относились к нам с интересом. А в головном центре Игр бурлила жизнь национальностей, эмоций.
С сегодняшнего дня Дворец единоборств стал местом розыгрыша медалей. А в знаменитом Дворце водных видов спорта наши атлеты не ушли без подиумных приятных моментов в прыжках в воду. 18 июня - 2 серебра и бронза.
Эмоции особенно звенели под сводами и "Баскет-холла". В обычное время - домашний зал знаменитого казанского уникса. Сейчас - место розыгрыша медалей в таком необычном виде, как фиджитал-баскетбол.
В полуфинале белорусы сыграли напряженно, но вырвали победу у Бразилии в серии послематчевых бросков. В финале неприступной оказалась Россия. У нас почетное серебро.
Таким вот получился день на Играх стран БРИКС. У нас еще и 6 бронзовых наград в борьбе. Нашим спортсменам спасибо за труд. Завтра вновь в спортивный бой.
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