Игры стран БРИКС - промежуточные итоги второго соревновательного дня

Медальная копилка Беларуси успела пополниться наградами.Среди них есть медали с золотым отливом. Первыми стали синхронистка Василина Хондошко, представители академической гребли Елена Фурман и Никита Корнеев, самбистки Даниэла Ждан и Карина Шут.

