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Игры стран БРИКС - промежуточные итоги второго соревновательного дня
В столице Татарстана проходят Игры стран БРИКС.
Медальная копилка Беларуси успела пополниться наградами.Среди них есть медали с золотым отливом. Первыми стали синхронистка Василина Хондошко, представители академической гребли Елена Фурман и Никита Корнеев, самбистки Даниэла Ждан и Карина Шут.
Подробности в видео.
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