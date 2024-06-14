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Игры стран БРИКС - промежуточные итоги второго соревновательного дня

В столице Татарстана проходят Игры стран БРИКС.

Медальная копилка Беларуси успела пополниться наградами.Среди них есть медали с золотым отливом. Первыми стали синхронистка Василина Хондошко, представители академической гребли Елена Фурман и Никита Корнеев, самбистки Даниэла Ждан и Карина Шут.

Подробности в видео.

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