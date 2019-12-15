II этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

В программе второго в сезоне этапа Кубка мира по биатлону - женский пасьют и мужская эстафета. В гонке преследования на 10 километров у женщин первой из белорусок на дистанцию отправится Анна Сола. У нее будет цифра 30 на бипе. Ирина Кривко выступит 33-ей. Следом начнет борьбу еще одна олимпийская чемпионка - Динара Алимбекова. Прямая трансляция из Хохфильцена - на "Беларусь 5" в 13:50. А в 18:10 спортивный канал начнет эфир мужской эстафеты. Нашу страну представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов. Команда выступит под 14-ым номером.