II этап Кубка Содружества по летнему биатлону стартует в Раубичах

Сегодня в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" стартует второй этап Кубка Содружества по летнему биатлону. Болельщики увидят сильнейших атлетов Беларуси и России. Старты ожидаются не менее яркими, чем в августе были в Сочи на первом этапе соревнований.

В Раубичи будет курсировать автобус № 949Э от станции метро "Борисовский тракт". А уже на месте вас ждут зоны гостеприимства с фуд-кортом и сувенирные лавки.

В 11:00 начнется первая спринтерская гонка - женская, мужчины будут соревноваться в аналогичной дисциплине в 14:00. За прямыми эфирами следите на телеканале "Беларусь 5".