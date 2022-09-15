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II этап Кубка Содружества по летнему биатлону стартует в Раубичах
Сегодня в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" стартует второй этап Кубка Содружества по летнему биатлону. Болельщики увидят сильнейших атлетов Беларуси и России. Старты ожидаются не менее яркими, чем в августе были в Сочи на первом этапе соревнований.
В Раубичи будет курсировать автобус № 949Э от станции метро "Борисовский тракт". А уже на месте вас ждут зоны гостеприимства с фуд-кортом и сувенирные лавки.
В 11:00 начнется первая спринтерская гонка - женская, мужчины будут соревноваться в аналогичной дисциплине в 14:00. За прямыми эфирами следите на телеканале "Беларусь 5".
Фото: БелТА
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