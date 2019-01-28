II Европейские игры Минск примет в июне. Маршруты велогонок уже определены

Уже определены маршруты велогонок. Соревнования в этой дисциплине пройдут с 22 по 25 число. У женщин дистанция составит 120 километров (8 кругов по 15 километров), у мужчин – 180 километров (12 таких же кругов). Старт будет дан на Октябрьской площади возле нулевого километра. Далее маршрут гонки пройдет вдоль набережной реки Свислочь с выходом на улицу Коммунистическую, минуя архитектурный ансамбль площади Победы. Затем участники продолжат движение по улице Фрунзе вдоль парка имени Максима Горького. Также маршрут гонки будет пролегать по живописным улицам Минска – Первомайской, Пулихова, Смоленской, Ленина и Тростенецкой. Именно здесь спортсмены выполнят разворот в обратную сторону. Направляясь к центру города, они вновь окажутся на улицах Ленина и Первомайской, проследуют до пересечения с улицей Карла Маркса. Гонщики продолжат движение по улице Янки Купалы, проспекту Независимости. А далее разворот перед монументом Победы в сторону площади Октябрьской – на финиш.