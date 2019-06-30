А мы тем временем вернемся к главному событию недели! II Европейские игры подводят итоги!



Наши репортеры держали руку на пульсе и на воде, и на суше, на песке и на кортах, на велотрассах и лучших спортивных аренах Беларуси! Прямо сейчас мы узнаем нюансы актуального медального зачета Игр. Слово нашему спортивному обозревателю Александру Якубовскому.



В заключительный день соревнований белорусский гимн прозвучал дважды - во Дворце спорта, где соревновались борцы, и на велодроме "Минск-Арены" - здесь проходили соревнования по велоспорту на треке. Кирилл Грищенко, выступающий в борьбе греко-римского стиля, еще вчера обеспечил себе как минимум серебряную награду. Но довольствоваться малым не стал. В финальном поединке категории до 130 килограммов хозяин сильнее вице-чемпиона Европы Якоба Каджая из Грузии - 5:1.



Повторить чемпионский путь коллеги не смог Александр Грабовик в весе 97. Он стал серебряным призером, уступив в решающей схватке олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро, трехкратному победителю планетарного форума Артуру Алексаняну из Армении.



Всего же борцы принесли стране 7 наград, 3 из которых - высшей пробы.



А это уже соревнования по велоспорту на треке, индивидуальная женская гонка преследования. В квалификации наша Татьяна Шаракова переписывает национальный рекорд, а в финальном заезде почти на круг опережает итальянку Марту Кавалли.



К слову, 9 июня прошлого года Шаракова родила дочку, а через год берет золото II Европейских игр. Плюс к этому - бронза в женской групповой гонке на шоссе. У трековиков же на домашнем форуме в сумме 3 медали.



На одну меньше у боксеров. После вчерашнего успеха Дмитрия Асанова последовать примеру триумфатора рассчитывал Владислав Смягликов в весе до 91 килограмма. Но победу в итоге праздновал россиянин Муслим Гаджимагомедов. Белорус поднимается на вторую ступень пьедестала и теперь будет и вторым на Европейских играх, и вице-чемпионом континента. Соревнования в этом виде спорта имеют также статус чемпионата Европы.



Две бронзовые награды и обе в заключительный день завоевали белорусы в спортивной гимнастике. Сначала Андрей Лиховицкий удачно выступил в упражнении на коне. А вслед на пьедестал поднималась 15-летняя Анастасия Алистратова по итогам упражнения на разновысоких брусьях.



Также дважды на третьей ступени пьедестала наших атлетов сегодня болельщики приветствовали на "Чижовка-Арене". В разделе карате кумите - вес до 50 килограммов - бронзу берет Мария Кулинкович. В категории 67 у мужчин - Артем Кравцов.



Итак, подведем итоги медального зачета. Так выглядит первая пятерка. 109 наград и первое место у россиян. Белорусы также выполнили поставленную задачу - 69 медалей: 24 высшей пробы, 16 серебряных и 29 бронзовых. На третьем месте расположились украинцы, следом идет сборная Италии, замыкает пятерку команда Нидерландов.