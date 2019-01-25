II Европейские игры признаны самым значимым континентальным спортивным проектом будущего года

II Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне, признаны самым значимым континентальным спортивным проектом будущего года. Таков итог опроса популярного спортивного ресурса Inside the Games. Конкуренцию Минску составили аналогичные по формату континентальные Африканские игры в Марокко, Панамериканские игры в Перу и Тихоокеанские игры в Самоа. Более 93 % болельщиков проголосовали за спортивный форум в Беларуси.

