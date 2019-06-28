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II Европейские игры. Расписание трансляций на 29 июня

Смотрите прямые трансляции II Европейских игр на телеканалах "Беларусь 5" и "Беларусь 2".

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