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II Игры стран СНГ и другие спортивные события в рубрике "Матчбол"

Столичное хоккейное "Динамо" уступает "Сибири" в товарищеской игре накануне в серии буллитов 2:3. Уже завтра очередной спарринг: в столицу пожалует магнитогорский "Металлург". Игра пройдет на площадке "Олимпик-Арены", вход на трибуны свободный.

Главные спортивные события - в рубрике "Матчбол"(подробности в видео).

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