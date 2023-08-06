3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
II Игры стран СНГ - итоги 5 августа
По итогам субботних соревнований у наших спортсменов 2 золотые медали, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. И на этом белорусы на II Играх стран СНГ останавливаться не собираются.
Позже всех накануне завершились состязания в Солигорске, где соперничали борцы греко-римского стиля. Медаль высшей пробы в копилку сборной принес Абубакар Хаслаханов. Илья Битеев взял серебро, а Илья Мелещик и Павел Гринчук - бронзовые награды.
Подробнее о ярких моментах и победных результатах субботних противостояний расскажет Алеся Чечура.Белорусские спортсмены на II Играх стран СНГ с первых дней показывают высокие результаты во многих видах спорта. Но начнем, конечно же, с художественной гимнастики. Наши грации завоевали золото в групповом многоборье, опередив команды России и Азербайджана.
Также комплект медалей накануне разыграли и личницы. Лидер белорусской сборной Алина Горносько забрала серебро соревнований, уступив лишь спортсменке из России Лале Крамаренко.
Порадовали белорусских болельщиков и тяжелоатлеты, которые первыми пополнили медальную копилку. Полина Пичугина завоевала бронзу в весовой категории до 45 килограмм. А следом на призовой пьедестал взошли Юлия Гулина и Григорий Вертинский, забрав серебро и бронзу соответственно.
Дзюдоисты тоже не оставили нас без зрелищных и, что важно, результативных поединков. Соревнования в Гомеле принесли 4 награды. Белорусы завоевали серебро и еще трижды поднялись за бронзой. И конечно, на каждом поединке и награждении присутствует колоссальная поддержка от зрителей. А стоит отметить, что в Беларуси ко II Играм стран СНГ большое внимание. Болельщики заполняют трибуны всех соревновательных площадок страны, будь то Минск и Дворец художественной гимнастики, или база в Солигорске, где соревнуются борцы.
Именно болельщики придают колорита этому спортивному форуму. Напомним, соревнования в нашей стране продолжатся до 14 августа. Вход на трибуны свободный - всем белорусским спортсменам важна поддержка каждого.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября