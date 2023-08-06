II Игры стран СНГ - итоги 5 августа

По итогам субботних соревнований у наших спортсменов 2 золотые медали, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. И на этом белорусы на II Играх стран СНГ останавливаться не собираются. Позже всех накануне завершились состязания в Солигорске, где соперничали борцы греко-римского стиля. Медаль высшей пробы в копилку сборной принес Абубакар Хаслаханов. Илья Битеев взял серебро, а Илья Мелещик и Павел Гринчук - бронзовые награды.

Также комплект медалей накануне разыграли и личницы. Лидер белорусской сборной Алина Горносько забрала серебро соревнований, уступив лишь спортсменке из России Лале Крамаренко.



Порадовали белорусских болельщиков и тяжелоатлеты, которые первыми пополнили медальную копилку. Полина Пичугина завоевала бронзу в весовой категории до 45 килограмм. А следом на призовой пьедестал взошли Юлия Гулина и Григорий Вертинский, забрав серебро и бронзу соответственно.



Дзюдоисты тоже не оставили нас без зрелищных и, что важно, результативных поединков. Соревнования в Гомеле принесли 4 награды. Белорусы завоевали серебро и еще трижды поднялись за бронзой. И конечно, на каждом поединке и награждении присутствует колоссальная поддержка от зрителей. А стоит отметить, что в Беларуси ко II Играм стран СНГ большое внимание. Болельщики заполняют трибуны всех соревновательных площадок страны, будь то Минск и Дворец художественной гимнастики, или база в Солигорске, где соревнуются борцы.



Именно болельщики придают колорита этому спортивному форуму. Напомним, соревнования в нашей стране продолжатся до 14 августа. Вход на трибуны свободный - всем белорусским спортсменам важна поддержка каждого.