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II Игры стран СНГ: Солигорск станет площадкой для соревнований по трем видам борьбы
До старта главного мультиспортивного форума стран СНГ осталось чуть более двух недель. Пока болельщики в предвкушении ярких эмоций от игр и встречи с любимыми атлетами, организаторы готовят арены для зрелищных баталий. Заботятся о комфорте как спортсменов, так и гостей, составляют колоритную развлекательную и туристическую программу.
Солигорск станет площадкой для соревнований по трем видам борьбы. Современный теннисный манеж "Шахтер" переоборудуют в арены для борцов. Покрытием займутся ближе к концу июля. Сам борцовский турнир будут транслировать и на гигантском экране в фан-зоне. По плану, городок гостеприимства разместится рядом с манежем.
Традиционные ремесла и богатое культурное наследие солигорской земли будут презентовать народные умельцы. Они готовят новые коллекции колоритных поясов, глиняных и соломенных сувениров, а еще серию мастер-классов и экскурсий. Для удобства спортсменов и гостей города в Солигорске появится туристический информационный центр.
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