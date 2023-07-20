II Игры стран СНГ: Солигорск станет площадкой для соревнований по трем видам борьбы

До старта главного мультиспортивного форума стран СНГ осталось чуть более двух недель. Пока болельщики в предвкушении ярких эмоций от игр и встречи с любимыми атлетами, организаторы готовят арены для зрелищных баталий. Заботятся о комфорте как спортсменов, так и гостей, составляют колоритную развлекательную и туристическую программу.

Солигорск станет площадкой для соревнований по трем видам борьбы. Современный теннисный манеж "Шахтер" переоборудуют в арены для борцов. Покрытием займутся ближе к концу июля. Сам борцовский турнир будут транслировать и на гигантском экране в фан-зоне. По плану, городок гостеприимства разместится рядом с манежем.

