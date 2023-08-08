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II Игры стран СНГ: в гродненском Ледовом дворце за награды борются тяжелоатлеты

Продолжаем следить за выступлениями наших атлетов на II Играх стран СНГ. В центре внимания пять городов: Минск, Орша, Брест, Могилев и Гродно.

На спортивных аренах работают корреспонденты Белтелерадиокомпании, они в центре борьбы в тяжелой атлетике, пулевой стрельбе и современном пятиборье.

Подробности у Александра Якубовского (видео).

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