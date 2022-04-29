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II Национальный форум атлетов завершился в Минске
Спортивная интеграция будет глубже, динамичнее и даст огромный импульс для развития атлетов двух стран - таков главный посыл большой диалоговой площадки.
В Минске накануне завершился II Национальный форум атлетов с участием звезд белорусского и российского спорта. Это порядка 250 человек - чемпионов и призеров Олимпийских игр, известных отечественных и российских атлетов и тренеров, а также руководителей и представителей организаций физической культуры. Мероприятие прошло в формате интерактивного обучающего семинара-конференции с элементами экспертной дискуссии.
Несмотря на завершение II Национального форума атлетов, штаб-квартира НОК Беларуси и сегодня останется в центре внимания: в Национальном олимпийском комитете пройдет международная конференция по спортивному маркетингу. Стартует мероприятие в 10 утра.
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