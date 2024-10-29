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Илья Шиманович стал серебряным призером этапа Кубка мира по плаванию в Сингапуре
Илья Шиманович взял серебряную медаль этапа Кубка мира по плаванию в Сингапуре, сообщает Telegram-канал TEAM.BY.
В спринтерском заплыве на 50 м брассом он показал время 56,77 секунды. Белорус лишь касание бортика уступил Цинь Хайяню из Китая - 54,27 секунды.
Анастасия Шкурдай на 100 м на спине заняла пятое место - 56,77 секунды. Победила на этой дистанции с мировым рекордом Реган Смит из США - 54,27 секунды.
Третий этап Кубка мира по плаванию завершится в Сингапуре уже 2 ноября.
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