Илья Шиманович стал серебряным призером этапа Кубка мира по плаванию в Сингапуре

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Илья Шиманович взял серебряную медаль этапа Кубка мира по плаванию в Сингапуре, сообщает Telegram-канал TEAM.BY.

В спринтерском заплыве на 50 м брассом он показал время 56,77 секунды. Белорус лишь касание бортика уступил Цинь Хайяню из Китая - 54,27 секунды.

Анастасия Шкурдай на 100 м на спине заняла пятое место - 56,77 секунды. Победила на этой дистанции с мировым рекордом Реган Смит из США - 54,27 секунды.