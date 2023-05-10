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Илья Ивашко на турнире по теннису в Риме уступил Станиславу Вавринке

Турнир серии АТР-1000 в Риме для Ильи Ивашко завершился уже после первого круга. Белорус, который занимает 73-ю строчку мирового рейтинга, в двух сетах уступил Станиславу Вавринке.

Первая партия закончилась со счетом 2:6. В пятом гейме второй партии минчанин добрался до брейкпоинта, реализовать который не получилось - поражение со счетом 4:6.

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