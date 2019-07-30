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Илья Ивашко не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне

Илья Ивашко не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне с призовым фондом почти в 2 миллиона долларов. На старте соревнований белорус уступил французу Адриану Маннарино - 5:7, 3:6.

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