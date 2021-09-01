И. Ивашко одержал победу на старте заключительного в сезоне Grand Slam - US Open

В первом раунде недавний триумфатор турнира в американском Уинстон-Сейлеме одолел хозяина кортов Тенниса Сандгрена 7:6, 6:3, 6:4. Следующим соперником первой ракетки Беларуси среди мужчин будет канадец Вашек Поспишил. А вот Егор Герасимов выбыл из борьбы в одиночном разряде, уступив поляку Хуберту Хуркачу 3:6, 4:6, 3:6.



В женских состязаниях сегодня продолжат свои выступления Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Второй номер мирового рейтинга WTA сразится с Тамарой Зиданшек из Словении. Этот матч начнется не ранее 8 часов вечера по минскому времени. Прошлогодняя финалистка американского "Большого шлема" на стадии 1/32 встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Оппонентки появятся на корте ориентировочно в 19:30.





