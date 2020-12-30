Илья Ивашко первый запасной в основной сетке Australian Open - 2021

Один из лидеров сборной Беларуси по теннису - Илья Ившако - на данный момент является первым в списке альтернативных претендентов на попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису. Первый в сезоне турнир "Большого шлема" с призовым фондом 71 млн долларов планируется провести с 8 по 21 февраля в Мельбурне.