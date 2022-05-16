Илья Ивашко победил Маркоса Хирона на турнире категории ATP-250 в Женеве

Илья Ивашко с непростой победы стартовал на престижном турнире категории ATP-250 в Женеве. Призовой фонд соревнований более 500 тысяч долларов. В 1/16 финала белорус в трех сетах победил Маркоса Хирона из США, 4:6, 6:3, 6:2. В 1/8 финала Илья сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.