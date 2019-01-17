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Илья Ивашко покидает первый в сезоне турнир серии Большого шлема Australian Open

Единственный белорус, выступавший в мужском одиночном разряде, во втором раунде уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте - 23-й ракетке мирового рейтинга. Ивашко на 84-й строчке. Викторию пиренеец одержал в трех сетах 6:2, 6:3, 7:6.

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