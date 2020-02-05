Илья Ивашко пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Пуне

В матче 1\8 финала белорус обыграл третьего сеяного Стефано Травалью, который в рейтинге занимает 82 позицию. Поединок длился чуть более двух часов и завершился победой Ивашко в двух сетах, 7-6, 7-6. За выход в полуфинал Илья поспорит с Иржи Веселы. За четвертьфинал поборется и еще одни белорус Егор Герасимов, которому предстоит посоперничать с Николой Милоевичем.