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Илья Ивашко пробился в полуфинал турнира АТП в Мюнхене

В матче 1/4 белорус сенсационно обыграл первого сеяного и 6 ракетку мира Александра Зверева из Германии - 6:7, 7:5, 6:3. Следующим соперником Ивашко станет другой немец Ян-Леннард Штруфф.

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