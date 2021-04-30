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Илья Ивашко пробился в полуфинал турнира АТП в Мюнхене
В матче 1/4 белорус сенсационно обыграл первого сеяного и 6 ракетку мира Александра Зверева из Германии - 6:7, 7:5, 6:3. Следующим соперником Ивашко станет другой немец Ян-Леннард Штруфф.
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