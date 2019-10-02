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Илья Ивашко продолжает победное шествие по турнирной сетке турнира в Нур-Султане

Один из лидеров национальной сборной Беларуси по теннису Илья Ивашко продолжает победное шествие по турнирной сетке турнира серии "Челленджер"в столице Казахстана Нур-Султане. Белорус, 132-й в мировом рейтинге,уверенно обыграл японца Каити Утиду 6:1, 6:4. Победа позволила Ивашко выйти в третий круг.

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