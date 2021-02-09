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Илья Ивашко проиграл на старте Australian Open

Не смог выиграть свой стартовый матч на турнире и Илья Ивашко. 110-й в мировом рейтинге белорус уступил 183-й ракетке мира россиянину роману Сафиуллину 4:6, 3:6, 4:6.

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