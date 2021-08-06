3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
И. Ивашко проиграл в 1/8 финала теннисного турнира в Вашингтоне
Илья Ивашко завершил выступление в одиночном разряде теннисного турнира в Вашингтоне. В 1/8 финала белорус после триумфа над Григором Димитровым уступил американцу Макензи Макдональду в двух сетах, 4:6,4:6.
Проигрывает в Вашингтоне и Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга АТП). Испанец выбыл в 1/8 финала, уступил 50-й ракетке мира - южноафриканцу Ллойду Харрису, 4:6, 6:1, 4:6.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов