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И. Ивашко проиграл в 1/8 финала теннисного турнира в Вашингтоне

Илья Ивашко завершил выступление в одиночном разряде теннисного турнира в Вашингтоне. В 1/8 финала белорус после триумфа над Григором Димитровым уступил американцу Макензи Макдональду в двух сетах, 4:6,4:6.

Проигрывает в Вашингтоне и Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга АТП). Испанец выбыл в 1/8 финала, уступил 50-й ракетке мира - южноафриканцу Ллойду Харрису, 4:6, 6:1, 4:6.


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