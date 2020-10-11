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Илья Ивашко с победы стартовал в квалификации теннисного турнира в Санкт-Петербурге

В первом раунде белорус за полтора часа переиграл Макса Перселла 7:5, 6:4. Сегодня в поединке за выход в основную сетку Ивашко встретится с Виктором Троицки. В сентябре эти теннисисты уже играли, тогда победа осталась за Ильей.

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