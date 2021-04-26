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Илья Ивашко с уверенной победы стартовал в основной сетке турнира серии ATP в Мюнхене
Илья Ивашко с уверенной победы стартовал в основной сетке теннисного турнира серии ATP в Мюнхене. Преодолев квалификацию накануне, сегодня белорус не оставил шансов финну Эмилу Руусувуори 6-1,6-2. В следующем раунде Ивашко сразится с лучшим в паре Макдональд - Лайович. А вот еще один белорус - Егор Герасимов - не нашел аргументов для Гвидо Пельи из Аргентины. Проиграв в первом сете 0:6 и уступая во втором 0:2, Егор не смог завершить встречу.
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