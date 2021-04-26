Илья Ивашко с уверенной победы стартовал в основной сетке турнира серии ATP в Мюнхене

Илья Ивашко с уверенной победы стартовал в основной сетке теннисного турнира серии ATP в Мюнхене. Преодолев квалификацию накануне, сегодня белорус не оставил шансов финну Эмилу Руусувуори 6-1,6-2. В следующем раунде Ивашко сразится с лучшим в паре Макдональд - Лайович. А вот еще один белорус - Егор Герасимов - не нашел аргументов для Гвидо Пельи из Аргентины. Проиграв в первом сете 0:6 и уступая во втором 0:2, Егор не смог завершить встречу.