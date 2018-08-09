Илья Ивашко сыграет против 6-й ракетки Кевина Андерсона

Илья Ивашко в одной восьмой престижного турнира в Торонто сыграет против 6-й ракетки Кевина Андерсона. Представитель ЮАР обыграл россиянина Евгения Донского, 4:6, 6:2, 7:6. Белорус же в игре второго круга справился с 57-м номером рейтинга - американцем Райаном Харрисоном, 7:6, 6:4. Отметим, призовой фонд соревнований более 5 млн долларов.