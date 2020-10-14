Илья Ивашко сыграет с Денисом Шаповаловым

В 1/8 финала турнира АТП в Санкт-Петербурге Илья Ивашко встретится с 12-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым. Канадец сегодня в первом раунде нанес поражение сербу Виктору Троицкому - 6:2, 6:3. Поединок Ивашко - Шаповалов пройдет завтра ориентировочно в 11 утра.