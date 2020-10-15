Илья Ивашко сыграет с Шаповаловым в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

Илья Ивашко сегодня поборется за выход в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Для этого белорусу необходимо обыграть второго сеяного - 12-ю ракетку мира Дениса Шаповалова. К слову, два года назад теннисисты играли в Шэньчжэне, и тогда победа осталась за канадцем. А вот соперник противостояния Ивашко - Шаповалов уже известен. Это Станислас Вавринка, который в 1/8 финала был сильнее обидчика нашего Егора Герасимова - Евгения Донского 6:1, 3:6, 6:3.