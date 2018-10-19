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Илья Ивашко в четвертьфинале турнира в Антверпене сыграет с первым сеяным Кайлом Эдмундом

Британец - 15-й в мировом рейтинге. Накануне он отдал всего два гейма испанцу Альберту Рамосу во втором круге - 6:0, 6:2. Встреча Ивашко - Эдмунд пройдет сегодня на центральном корте и начнется ориентировочно в 21 час по белорусскому времени.

Между тем на Кубке Кремля Максим Мирный в паре с Филиппом Освальдом вышли в полуфинал. В напряженном матче второго раунда белорусско-австрийский дуэт справился с хорватом Николой Мектичем и Юргеном Мельцером из Австрии - 4:6, 7:5, 13:11. Соперники по полуфиналу Малик Жазири - Тунис - Ник Киргиос - Австралия. 

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