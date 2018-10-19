Илья Ивашко в четвертьфинале турнира в Антверпене сыграет с первым сеяным Кайлом Эдмундом

Британец - 15-й в мировом рейтинге. Накануне он отдал всего два гейма испанцу Альберту Рамосу во втором круге - 6:0, 6:2. Встреча Ивашко - Эдмунд пройдет сегодня на центральном корте и начнется ориентировочно в 21 час по белорусскому времени.