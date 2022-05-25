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Илья Ивашко выбыл из борьбы в парном разряде теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Между тем в парном разряде Ивашко выступление завершил. В тандеме с австралийцем Джеймсом Даквортом он не справился с новозеландцем Майклом Винусом и немцем Тимом Пютца, посеянными на мейджоре под седьмым номером. Исход решился в двух партиях, 2:6, 4:6.

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