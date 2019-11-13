Илья Ивашко вышел в 1/8 финала Tali Open

Один из лидеров сборной Беларуси Илья Ивашко проходит барьер второго круга на турнире в Хельсинки Tali Open с призовым фондом в 46 тысяч долларов. На пути в 1/8-ю финала белорус переиграл австралийца Джона Патрика Смита в трех сетах, 2:6, 6:4, 6:4. Следующий соперник - француз Александр Мюллер.



