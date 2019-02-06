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Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира ATP в Монпелье

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира ATP во французском Монпелье. В матче 1/16 80-й номер мирового рейтинга обыграл итальянца Томаса Фаббиано, 4-6, 6-4, 6-3.

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