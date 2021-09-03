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Илья Ивашко вышел в 3-й раунд US Open

Илья Ивашко вышел в третий раунд заключительного в сезоне турнира серии "Большого шлема" US Open

Белорус в 1/32 финала обыграл Вашека Поспишила из Канады 6:3, 6:4, 7:6.

Следующим соперником 53-го номера рейтинга ATP станет шестой сеяный Маттео Берреттини. Минувшей ночью итальянец в четырех сетах одолел Корентена Муте из Франции - 7:6, 4:6, 6:4, 6:3.


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