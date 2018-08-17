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Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Ванкувере

В матче второго круга белорус обыграл француза Квентина Халиса - 6:2, 7:5. Далее Ивашко сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.

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