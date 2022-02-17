Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира серии ATP в Марселе

Илья Ивашко уверенно продвигается по сетке турнира серии ATPв Марселе. Призовой фонд Турнира в Марселе составляет более полумиллиона евро. В матче 1/8 финала белорус - 49-й в мировом рейтинге - с легкостью выбил из борьбы спортсмена второй сотни - итальянца Стефано Травалья, 119-я строчка в табеле. Поединок длился 66 минут, счет 6:1, 6:3 в пользу Ивашко. Ранее, напомним, белорус справился со словаком Норбертом Гомбошем. За выход в полуфинал белорус поспорит с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - встреча идет в эти минуты.