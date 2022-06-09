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Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира серии ATP в Нидерландах
Илья Ивашко без особого труда преодолел 1/8 финала турнира серии ATP в Нидерландах. Излюбленный соперник попался белорусу - финн Эмиль Руусувуори в 4-й раз вышел на Ивашко и столько же раз проиграл. Сегодня Илья был сильнее 6:4, 6:2, матч длился менее полутора часов. За это время наш соотечественник успел 8 раз подать навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Соперником белоруса по четвертьфиналу станет 2 ракетка мира - россиянин Даниил Медведев.
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