Илья Ивашко вышел в третий круг челленджера в Германии с призовым фондом почти 50 тысяч евро. В матче за 1/8 финала белорус без особых хлопот справился с представителем Чехии Томашем Махачем, 6:3, 6:0. Следующий соперник Ивашко - чех Иржи Веселый.