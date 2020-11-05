Илья Ивашко вышел в третий круг турнира в Германии

Второй номер белорусского мужского тенниса и 115 в мире Илья Ивашко успешно движется по турнирной сетке челленджа в Германии. Во втором раунде он был сильнее австрийского игрока Юрия Родионова (143 рейтинг в мире) в двух сетах с разгромным счетом 6:0, 6:1. Призовой фонд соревнований в Экенталле составляет более 88 тысяч евро.